Serie D, 3a giornata: Pistoiese-Crema 1-1

Di ritorno allo stadio Marcello Melani, la Pistoiese di mister Cascione viene fermata sull’1-1 dalla formazione del Crema, risultato frutto delle reti di Macrì e Madiotto. Gli arancioni ci provano con maggiore insistenza durante tutto l’arco dei 90′ ma non riescono ad ottenere i 3 punti.

L’inizio aggressivo premia i padroni di casa già al 13′, quando con una magia da lontano del numero 10 Davide Macrì il punteggio si sblocca. L’attaccante arancione recupera palla sulla trequarti avversaria, se la addomestica col mancino e pesca l’incrocio dei pali lontano con uno splendido tiro a giro dai 20 metri. Poco più tardi è di nuovo Macrì a sfiorare la doppietta personale con un tiro da distanza ravvicinata respinto sul palo dal portiere avversario. Il Crema trova il pareggio al minuto 43′: cross dalla trequarti sulla cui respinta corta della difesa è abile Madiotto a farsi trovare pronto per ribadire in rete. Al duplice fischio del direttore di gara le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1.

Anche nella ripresa i padroni di casa partono meglio e si dimostrano da subito pericolosi. L’occasione più nitida capita sulla testa di Barzotti, la cui torsione in volo termina di pochissimo a lato del palo. La Pistoiese spinge ancora nel finale anche con l’ultimo acquisto Citro, la cui conclusione su servizio di Sighinolfi viene neutralizzata dal numero 1 avversario in presa a terra. Gli arancioni ci provano fino all’ultimo istante ma non riescono a superare la resistenza degli ospiti, con il match che si conclude sul punteggio di 1-1.

TABELLINO PISTOIESE-CREMA 1-1

PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Biagioni, Benassi, Viscomi, Arcuri; Florentine (Sighinolfi 62′), Caponi (Caponi 62′), Davì; Macrì (Ortolini 75′); Barbuti (Di Biase 89′), Barzotti (Boccardi 62′). A disp.: Magri, Basani, Pertica, Di Biase, Boccardi, Ortolini, Sighinolfi, Urbinati, Citro. All.: Cascione.

CREMA (4-2-3-1): Peschieri; Nesci (Lovaglio 32′), Brero, Cerri, Grassi (Groppelli 81′); Erman, Ricozzi (Gerace 78′); Spaneshi, Madiotto, Tosi (Bignami 46′ s.t.), Recino. A disp.: Aiolfi, Vavassori, Groppelli, Bignami, Gerace, Lovaglio, Meleqi, Di Piedi, Gallo. All. Bellinzaghi.

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia

Assistente 1: Davide Messina di Cassino

Assistente 2: Giovanni Fiorucci di Gubbio

Ammoniti: Erman, Biagioni, Cerri, Macrì, Caponi.

L’articolo Serie D, 3a giornata: Pistoiese-Crema 1-1 proviene da US Pistoiese 1921.