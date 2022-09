Arancioni in campo in mattinata

Questa mattina, presso il campo sportivo Turchi, gli arancioni di mister Cascione hanno svolto la seduta giornaliera di allenamento. Il gruppo si è allenato al completo, proseguendo il lavoro in vista del prossimo impegno di campionato fissato a Mezzolara domenica 11 settembre alle ore 15.

La sessione è iniziata con l’attivazione e un riscaldamento sulle figure. Il gruppo si è poi diviso in due parti per esercizi di forza e sviluppi. Per concludere, dopo alcune esercitazioni 3vs4, la squadra ha effettuato un torneo.

