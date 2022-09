Calcio integrato a Coverciano

Appuntamento da non perdere il 10 settembre 2022 a Firenze, per l’evento organizzato da UPD Isolotto Team Special Olympic e Fondazione Artemio Franchi con la collaborazione della FIGC e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Questa manifestazione è un importante passaggio di “Un goal per l’ inclusione sociale”, il progetto che da anni UPD Isolotto e Fondazione Artemio Franchi Onlus portano avanti insieme alle famiglie e ai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e che riprende dopo lo stop obbligatorio dovuto al COVID.

Un goal per l’inclusione sociale

Sui campi del Centro Tecnico di Coverciano, appositamente attrezzati per il calcio a 5, sedici squadre, composte da giocatori/giocatrici con disabilità intellettiva e relazionale insieme a giocatori/giocatrici normodotati, daranno vita a un torneo non competitivo a partire dalle 9 fino alle 16,30. L’ingresso è libero e si accede dal lato Museo del calcio.

A questa edizione parteciperanno squadre del territorio nazionale: UPD Isolotto, ASD Nuova Arlecchino Livorno, ADS Antrophos Marche, San Giusto Futsal, Marche Dream, Special Boys and Girls Pistoia, Un Calcio per tutti Lastra a Signa FI, APODI Massa Carrara, Polisportiva Olimpia Onlus Cagliari, Onlus Carioca La Spezia, Calcio Sociale Avane, Allegra Brigata Lucca, Polisportiva CAM Cortona Arezzo, Ducato Spoleto, Asd Delfino Manfredonia e Le Merle Genova.

Un goal per l’inclusione sociale vuole essere un esempio di un atteggiamento non assistenziale e soprattutto di condivisione sociale: è un progetto con cui la Unione Polisportiva Dilettantistica Isolotto, mette a disposizione la sua esperienza di sport ed in particolare di calcio, ritenuto importante veicolo di inclusione. Così è nata la squadra di calcio integrato “Uniti per un sogno”, il sogno di ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale di giocare a calcio insieme ai propri coetanei, ai compagni della scuola calcio.

Partecipare alla vita di una società sportiva rappresenta un’esperienza formativa per tutti. Questo perché si avverte sempre più il bisogno di creare situazioni di aggregazione e socializzazione che permettano ai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale di sentirsi integrati con i coetanei. Al contempo è forte il bisogno di sensibilizzare ed educare i ragazzi normodotati a interagire adeguatamente con i coetanei disabili.

Creare una struttura che organizzi manifestazioni e tornei, percorsi formativi e convegni finalizzati a sviluppare competenze specifiche, oltre a momenti di incontro con i genitori di tutti i ragazzi coinvolti, è un altro importante passo.

Un goal per l’inclusione sociale vede la Fondazione Artemio Franchi Onlus e l’UPD Isolotto insieme dal 2018 collaborando al progetto di calcio integrato .Percorso di formazione per il quale la Fondazione ha messo a disposizione le professionalità del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Etica e Sport per valorizzare il patrimonio di conoscenze acquisito sul campo, per istruire nuovi collaboratori da inserire nei vari livelli, per organizzare il coinvolgimento attivo e partecipe dei genitori e della società tutta. E per dar vita a eventi sportivi e comunque socialmente coinvolgenti come nel caso di questo appuntamento del 10 Settembre 2022 sui campi del Centro Tecnico di Coverciano a Firenze.

Tutte le notizie sul calcio integrato Isolotto sono sul sito https://upisolotto.com/ oltre ai canali social ufficiali della società UPD Isolotto