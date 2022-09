La US Pistoiese 1921 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Nicola Citro.

Nato il 27 maggio 1989 a Salerno, è una punta centrale di piede sinistro che in carriera ha legato il proprio nome principalmente a Trapani e Frosinone. Ha vestito la maglia granata dei siciliani per tre stagioni consecutive, tra cui la 2015/16, annata durante la quale trascinò la squadra fino alla finale playoff, contribuendo con 14 gol e 9 assist.

Promozione nella massima serie che a livello personale dovrà attendere appena due anni, ancora una volta in finale playoff, questa volta con la compagine frusinate. In totale, vanta 151 presenze 30 gol e 17 assist in Serie B.

Nelle ultime due stagioni al Bari in Serie C, lo scorso anno ha trionfato con i pugliesi nel Girone C ottenendo la promozione nel campionato cadetto.

L’articolo Nicola Citro firma in arancione proviene da US Pistoiese 1921.