Serie D, 4a giornata: la Pistoiese trova la vittoria a Sant’Angelo

Trasferta lombarda per la Pistoiese di mister Cascione che trova la vittoria alla quarta giornata di campionato contro il Sant’Angelo, risultato frutto della rete di Macrì. Gli arancioni tengono stretto il vantaggio durante tutto l’arco dei 90′, riuscendo ad ottenere i 3 punti.

L’inizio aggressivo premia gli arancioni già al 17′ di gioco, quando, su sponda di Barbuti, il numero 10 Davide Macrì sblocca il risultato spiazzando Ferrara. Poco dopo la mezz’ora è di nuovo Macrì a sfiorare la doppietta personale con un tiro a giro finito sopra la traversa. Il Sant’Angelo al 43′ trova una punizione su fallo di Urbinati, che non vede impreparato il portiere lituano. A chiusura del primo tempo fallo di Barzotti nella trequarti, punizione battuta da Bugno, poco rischiosa per gli arancioni.

Al duplice fischio del direttore di gara le squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-1.

Prima azione pericolosa nella ripresa vede la firma di Davì che, dopo un cross davanti la porta di Barbuti, a seguito di una giocata personale di Barzotti, sfiora il raddoppio arancione. I padroni di casa partono meglio nel secondo tempo e si dimostrano da subito incisivi, ma la formazione arancione continua a gestire il gioco. Alla mezz’ora della ripresa altra azione pericolosa su cross in area di Barzotti che trova Florentine in posizione, ma poco incisivo sul portiere rossonero. A dieci minuti dalla fine sfiora il pareggio la squadra di Pala con un tiro da fuori di Zazzi finito sopra la traversa. Brividi per la Pistoiese al 3′ di recupero con un gol annullato di Zazzi per fallo di mano, di seguito ammonito il giocatore rossonero.

Gli arancioni tengono stretto il risultato fino all’ultimo istante, portando a casa i tre punti, con il match che si conclude sul punteggio di 0-1.

SANT’ANGELO-PISTOIESE (0-1)

SANT’ANGELO (4-3-3): Ferrara; Nobile (Barracane 78′), Confalonieri, Bosco, Eberini; Panatti (Gomez 69′), Bugno, Caporal; Silla (Zazzi 52′), Pesenti, Spaviero (Ciccone 46′)A disp.: Cantoni, Barracane, Moracchioli, Baggi, Gomez, Hoxha, Ciccone, Gobbi, Zazzi

All.: Pala

PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Biagioni, Benassi, Urbinati, Arcuri; Florentine (Sighinolfi 76′), Caponi, Davì; Macrì (Viscomi 88′); Barbuti (Ortolini 68′), Barzotti (Citro 81′).

A disp.: Magri, Basani, Di Biase, Boccardi, Evangelista, Ortolini, Sighinolfi, Viscomi, Citro. All.: Cascione.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Assistente 1: Damiano Caldarola di Asti

Assistente 2: Luca Merlino di Asti

Ammoniti: Barbuti, Caponi, Urbinati, Barzotti, Cascione (all.) Zazzi, Pesenti e Eberini.

L’articolo Serie D, 4a giornata: la Pistoiese trova la vittoria a Sant’Angelo proviene da US Pistoiese 1921.