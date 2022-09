Cesena-Pontedera, tutte le info su biglietti e accrediti

I biglietti per il match in programma alle 14.30 saranno disponibili a partire da oggi, martedì 20 settembre, sul circuito online Vivaticket.it.

La gara sarà anche la prima della stagione in cui gli under 14 (accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado) potranno accedere gratuitamente in tutti i settori dello stadio: per usufruire di tale promozione gli interessati dovranno inviare la richiesta alla email biglietteria@cesenafc.com allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili oltre il 50% e militari, l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione:

Curva Ferrovia (settore ospiti): € 12,00 (under 18 € 6,00; under 14 € 3,00)

La richiesta di accrediti stampa (per giornalisti/pubblicisti, fotografi, operatori tv e radio) per la gara del campionato di Serie C 2022/2023 CESENA-PONTEDERA in programma sabato 24 settembre all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi dovrà essere inviata entro le ore 19 di giovedì 22 settembre all’indirizzo di posta elettronica e.marino@cesenafc.com

La richiesta dovrà essere presentata su carta intestata con firma del direttore responsabile della testata/emittente, dovrà riportare le generalità (nome, cognome data e luogo di nascita) di ciascun accreditato e, in allegato,

• copia di documento d’identità in corso di validità (fronte e retro)

• copia di tessera dell’ordine dei giornalisti o pubblicisti (fronte e retro)

Le richieste di accredito da parte delle emittenti radio e tv dovranno essere corredate altresì dal Nulla Osta rilasciato dalla Lega Pro per l’esercizio del diritto di cronaca o dei diritti audiovisivi eventualmente acquisiti.

Il riscontro alla richiesta di accredito verrà dato a mezzo mail entro la giornata di venerdì 23 settembre

Per eventuali necessità è possibile contattare il responsabile della comunicazione del Cesena FC, Enrico Marinò, al 340 7204041.

L’articolo Cesena-Pontedera, tutte le info su biglietti e accrediti proviene da U.S. Città di Pontedera.