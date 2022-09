VVF ieri al Frascari, confermato quanto anticipato dal club

La Us Pistoiese 1921 SSD Arl comunica che nella tarda serata di ieri, presso l’impianto sportivo “Frascari”, al termine di un sopralluogo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le aree ritenute a rischio, confermando in sostanza quanto già individuato dagli addetti del club. Si rammenta che la responsabilità penale e civile, in caso di danni a persone o cose, in base alle attuali convenzioni sottoscritte dalla precedente gestione ricade sulla US Pistoiese 1921 SSD Arl. Quest’ultima, per far rispettare le recenti disposizioni dei VVF fino a scadenza naturale degli accordi pubblici (prevista per fine dicembre), ha incrementato il personale di custodia del “Frascari”.

Questo ed altri argomenti, inerenti la problematica dell’impiantistica sportiva a Pistoia, saranno affrontati giovedì 29 settembre (ore 11.30) in una conferenza stampa indetta presso lo stadio “Melani”. Per scansare il campo da qualsiasi tipo di speculazione e confermando il più totale spirito di collaborazione messo in essere da questa dirigenza, si invita alla partecipazione i referenti dell’Amministrazione Comunale e il sindaco dott. Alessandro Tomasi.

