Primavera 4, ecco il programma dalla 1 alla 5 giornata

La Primavera di mister Marco Berchielli è pronta per fare il suo esordio in campionato.

La Lega Pro ha reso noto il programma che va dalla prima alla quinta giornata. Il San Donato Tavarnelle si trova nel girone B assieme a Acr Messina, Giugliano, Ancona, Recanatese, Audace Cerignola, Taranto, Monterosi Tuscia, Picerno, Fidelis Andria, Siena, Aquila Montevarchi e Gelbison.

Il San Donato Tavarnelle esordirà allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa sabato 24 settembre alle 11 contro la Fidelis Andria.

La seconda sfida sarà il 1 ottobre alle ore 15 in trasferta a Taranto allo stadio ‘Iacovone – Campo B’ in via Lago di Como.

Il terzo appuntamento invece vedrà il ritorno al ‘Pianigiani’ con l’Aquila Montevarchi alle ore 15 il prossimo 8 ottobre.

Il 15 ottobre invece turno di riposo per i giallo blu di Berchielli che torneranno nuovamente in campo il 22 ottobre fra le mura amiche contro la Recanatese

Questo il comunicato della Lega Pro a disposizione per tutti coloro che sono interessati alla Primavera 4: https://www.lega-pro.com/com/2223-1PR4.pdf