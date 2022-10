La società US Pistoiese comunica la settima giornata d’andata del Girone D del campionato di Serie D tra Prato e Pistoiese, in programma per mercoledì 5 ottobre, avrà invece inizio alle 20:30, anziché alle 15:00.

