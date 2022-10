Sfida interna con la Lucchese, Montini: “C’è voglia di riscatto”

Prima volta in Lega Pro e tanta voglia di giocarsi le sue chances. E’ il profilo di Alberto Montini, classe 2001, terzino sinistro, che presenta la sfida con la Lucchese e l’approccio al campionato

“L’approccio è stato duro, ci siamo trovati di fronte a ritmi molto più elevati rispetto alla serie D. Ci sono giocatori con qualità tecniche e fisiche incredibili. Dobbiamo studiare più che mai ogni partita in tutti i dettagli perchè di fronte ci troviamo spesso giocatori in grado, in qualunque momento, di fare la differenza. Poi però, una volta che si comincia a giocare, ci si abitua. Adesso dobbiamo riscattarci, siamo reduci da 2 sconfitte (Reggiana e Carrarese) e il pari con la Recanatese. Abbiamo dimostrato di poter e saper costruire gioco, quindi è il momento di centrare un risultato positivo. Di fronte ci sarà una squadra costruita per un campionato importante e con una mentalità aggressiva. Cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi dalle sconfitte, dove abbiamo sempre cercato di costruire ed imporre il nostro gioco“

Appuntamento per domani, domenica 2 ottobre, alle ore 14.30 allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi contro la Lucchese.

Vi ricordiamo che il botteghino dello stadio resterà chiuso, occorre munirsi anticipatamente del biglietto.