Dopo due trasferte il ritorno al Melani arriva nella sesta giornata di campionato, terminato con un pareggio tra Pistoiese e Real Forte Querceta. Con un timido inizio di gara da entrambe le parti, è la Pistoiese a trovare la prima scintilla con Citro, servito al limite dal giovane Di Biase, ma niente di pericoloso per Raspa. Buona la prestazione del 2005 che trova un tiro su un cross di Arcuri al 22′, deviato in angolo. Poco dopo la mezz’ora è sempre Di Biase a cercare il gol in area, ma la palla finisce clamorosamente alla bandierina.

Al duplice fischio d Rossini, le squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.

L’avvio di ripresa premia gli ospiti, ma la formazione di Cascione prova l’inserimento con Sighinolfi che non trova la porta, e subito dopo con un’azione personale di Caponi che la sfuma toccando la traversa. Numerose le occasioni per gli Arancioni, ma la retroguardia di Venturi è ben compatta e organizzata. A 10 minuti dal fischio finale è Barbuti ad avere l’occasione di chiudere la partita con un’ ottima palla di Citro, ma non trova la conclusione. Arriva il fischio finale, si chiude in parità al Melani.

PISTOIESE – REAL FORTE QUERCETA 0-0

PISTOIESE (3-4-1-2): Urbietis; Benassi, Urbinati, Pertica (29’ st Barbuti); Sighinolfi, Caponi, Davì (15’ st Ortolini), Arcuri; Macrì; Citro (41’ st Boccardi), Di Biase (15’ st Florentine). A disposizione: Magri, Basani, Evangelista, Viscomi, Bezzini.

Allenatore: Cascione.

REAL FORTE QUERCETA (4-4-2): Raspa; Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini (25’ st Bucchioni); Bertipagani, Bernardini, Bartolini, Rosati (41’ st Verde); Panati (25’ st Della Pina), Pegollo (47’ st Rizzi). A disposizione: Pastine, Betti, Lazzoni, Bertozzi, Durante.

Allenatore: Venturi.

Designazione arbitrale : Rossini di Torino coadiuvato da Tagliaferro di Caserta e Romagnoli di Albano Laziale.

Ammoniti: Urbinati, Giubbolini, Masi, Benassi, Bucchioni. Recuperi: 1’ pt e 4’ st.

L’articolo Serie D, 6°giornata: Pistoiese-Real Forte Querceta (0-0) proviene da US Pistoiese 1921.