Ko con la Lucchese, le parole di Magrini – VIDEO

Mister Lamberto Magrini è intervenuto in sala stampa dopo il ko interno con la Lucchese per 2-0.

“Il primo gol ci ha messo in difficoltà, ci ha tolto sicurezze e siamo andati in crisi. In fase di non possesso non abbiamo trovato i riferimenti, il primo tiro è arrivato al 45′ con Nunziatini. Nella ripresa con il precedente sistema di gioco, abbiamo fatto 30 minuti importanti, con una traversa e una occasione che poteva riaprire i giochi fino al 90′. Nella ripresa siamo entrati bene e creato cose importanti. Dispiace perdere in casa, adesso andiamo a prendere punti in trasferta. Ci sono dei momenti e fasi della partita nella quale la squadra perde con troppa facilità quelle certezze che ha. Serve maggiore attenzione, in campo e in settimana, le gare si giocano sull’equilibrio. La squadra non mi è piaciuta, c’è da lavorare molto sulla testa. Lavoriamo bene per Pesaro e recuperiamo qualche giocatore con maggiore esperienza affinchè ci possa dare una mano nei momenti di maggiore difficoltà”