Apertura Store Ufficiale

La società US Pistoiese comunica l’apertura dello Store Ufficiale presso lo Stadio Marcello Melani. Il punto vendita sarà nei locali sotto la Tribuna Centrale.

In vista della gara contro il Corticella in programma domenica 27/11 il servizio di biglietteria verrà effettuato all’interno dello store nei seguenti orari :

Venerdi 16-18

Sabato 16-18

Il giorno gara la biglietteria sarà come in precedenza al botteghino ai cancelli d’ingresso della tribuna. Lo store sarà comunque aperto in occasione della gara.

