La dirigenza rossonera a Bergamo assieme al Sindaco del Comune di Lucca e agli assessori allo sport e ai lavori pubblici hanno incontrato il vice presidente di Lega Pro

Nel corso della giornata di ieri il presidente Alessandro Vichi ed il direttore generale Mario Santoro hanno incontrato a Bergsuassieme al Sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini, all’assessore allo sport Fabio Barsanti, all’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e al capo di gabinetto Beniamino Placido, il vice presidente della Lega Pro Luigi Ludovici per informarlo sul progetto per il nuovo stadio ‘Porta Elisa’. E proprio da parte del vice presidente della Lega Pro c’è stato grande interesse per il progetto del nuovo impianto calcistico, fondamentale per lo sviluppo futuro della squadra e della società.

