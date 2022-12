La società US Pistoiese 1921 comunica che, in virtù dell’acquisizione dei diritti delle dirette per le gare esterne da parte dell’emittente televisiva TV LIBERA, la visione delle partite in trasferta della Pistoiese sarà in esclusiva sul canale di TV LIBERA.

