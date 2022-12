Accolto il ricorso del Forlì, Pistoiese pronta all’ultimo grado di giudizio sportivo

La società US Pistoiese 1921 apprende il giudizio della Corte Sportiva d’appello Nazionale nell’udienza di questa mattina, 2 dicembre 2022, che accoglie il reclamo proposto dalla società F.C. Forlì in data 19.11.2022, in merito alla gara Pistoiese/Forlì del 23.10.2022, omologandone il risultato.

La società provvederà a tutelare i propri interessi nell’ultimo grado di giudizio presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

