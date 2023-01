La società US Pistoiese comunica che in relazione alla gara del Forlì, la Us Pistoiese, avvalendosi dell’assistenza dell’Avv. Edoardo Chiacchio, già costituitosi per il club innanzi alla Corte d’Appello Sportiva, ha provveduto a depositare il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI.