Iniziato il nuovo anno anche per la US Pistoiese 1921 che, in vista della gara contro il Riccione di domenica 8 gennaio, ha iniziato con regolarità la settimana di allenamento dopo i giorni festivi. Tutti a disposizione per mister Consonni ad eccezione di Sighinolfi e Barbuti che si sono allenati con un lavoro personalizzato e di Macrì e Caponi, squalificati per la partita al Nicoletti di Riccione. Sighinolfi dovrebbe essere a disposizione per domenica, mentre continua il programma di recupero per l’attaccate di Sassuolo.

Oggi il programma ha visto come fulcro l’aspetto atletico con un allenamento neuro muscolare ed un lavoro anaerobico.

L’articolo Gli arancioni in allenamento nel nuovo anno: ecco le news proviene da US Pistoiese 1921.