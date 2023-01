Pistoiese – Mezzolara, tornano i biglietti nominali

La società comunica ai gentili tifosi le modalità di acquisto dei biglietti per la gara Pistoiese – Mezzolara di domenica 15 gennaio alle ore 14:30, presso tutti i punti vendita ETES d’Italia. Quelli presenti nella provincia di Pistoia: Il Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:00 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 15.00 – domenica chiuso; Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli, 51016 Montecatini Terme (PT) – Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00.

Orari biglietteria stadio Marcello Melani:

Venerdì 16-18 (presso lo store ufficiale)

Sabato 16-18 (presso lo store ufficiale)

Domenica 10-12 e 15:15 (botteghino tribuna centrale)

I biglietti torneranno ad essere nominativi (necessario documento d’identità per l’ingresso allo stadio) , si invita perciò i gentili tifosi a fare la prevendita per evitare code al botteghino il giorno della gara.

Si ricorda inoltre che la vendita sarà abilitata online sul sito www.etes.it da mercoledì 11 gennaio ore 10, chiusura per il settore ospiti alle ore 19 del giorno antecedente la gara.