Pistoiese. Arrivato il bomber: Marquez

Già in ritiro da quattro giorni, la società US Pistoiese 1921 mette a segno un vero e proprio colpo da novanta. Comunica l’ufficialità in arancione del bomber argentino Facundo Marquez.

L’attaccante, classe ’93, in Italia ha vestito la maglia dell’ Albenga, Eccellenza ligure, ed in Serie D le casacche di Ghiviborgo e Sestri Levante. Nella passata stagione con i Corsari è stato autentico protagonista, vincendo il girone A di Serie D e la Poule Scudetto con un totale di 23 reti segnate in 37 presenze.