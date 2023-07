Pistoiese in ritiro a Perugia

La società US Pistoiese 1921 è lieta di annunciare il ritiro per la stagione 2023/24.

La squadra partirà in data 26/07/2023 dallo stadio Marcello Melani in direzione Perugia. La struttura ospitante sarà il Grand Relais Laurenti, il quale sorge nel cuore dell’Umbria, poco fuori le mura medievali del borgo di Marcellano, una frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in posizione collinare e panoramica. Il campo di allenamento, adiacente alla struttura alberghiera, sarà il Campo Sportivo di Marcellano e Collesecco.

Il ritiro si concluderà sabato 12 agosto.

L’articolo proviene da US Pistoiese 1921.