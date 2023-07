Il San Donato Tavarnelle comunica di aver individuato nella figura di Giacomo Biagi il nuovo responsabile dell’area tecnica della prima squadra giallo blu.

Per Giacomo Biagi si tratta di un ritorno con i colori giallo blu dopo essere stato direttore sportivo nella stagione 2019 – 2020. “Sono contento di tornare in questa società che ringrazio per la scelta e la fiducia accordatami, oltre che poter lavorare al fianco del ds Lorenzo Vitale”.