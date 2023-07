Ufficiale, la Pistoiese giocherà al Melani

La società US Pistoiese comunica che per la stagione 2023/24 la prima squadra disputerà regolarmente le proprie gare casalinghe presso lo Stadio Marcello Melani. In data 30 giugno l’amministrazione Comunale ha rilasciato la documentazione relativa all’impiantistica necessaria all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

“Si ringrazia per la disponibilità mostrata il Sindaco Dott. Alessandro Tomasi e i Dirigenti degli uffici tecnici, l’Avv. Alessandro De Lucia e l’Ing. Francesca Nobili”, si legge nella nota stampa.