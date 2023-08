Azzurri domani di nuovo al lavoro al Sussidiario

Dopo la gara di di sabato contro l’Hellas Verona, gli azzurri riprenderanno domani pomeriggio alle ore 18.00 al Sussidiario.

La formazione di mister Zanetti tornerà in campo martedì 22 con una doppia seduta di lavoro tra campo e palestra (con inizio al mattino alle 10.00 e alle 18.00 nel pomeriggio); mercoledì pomeriggio di nuovo in campo, sempre con inizio alle 18.00, giovedì e venerdì mattina, con inizio alle 10.00, le ultime due sedute (entrambe a porte chiuse) prima della sfida di sabato contro il Monza, in programma alle 18.30 all’U-Power Stadium.