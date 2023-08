Giammario Piscitella torna in Arancione

La US Pistoiese è ancora attiva sul mercato per le ultime pedine della stagione. Ufficiale in casa arancione l’attaccante nocerino, classe 1993, Giammario Piscitella. Un tassello di grande valore per la squadra di mister Consonni. Cresciuto nelle giovanili di Empoli e Roma, ha calcato campi di Serie B e Serie C vestendo le maglie di Modena, Carpi, Novara, Pistoiese, Roma Primavera, Prato e nell’ultima stagione Rimini. Arrivato nell’ambiente pistoiese all’età di ventuno anni, “torna all’attacco” con grande entusiasmo e voglia di vincere.

Correlati