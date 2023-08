Si comunica ai gentili tifosi che la biglietteria riaprirà in data 16/08 presso la biglietteria della gradinata e non in sala Hospitality.

Di seguito gli orari per l’acquisto dell’abbonamento Orange per i giorni:

Mercoledì 16/08

Giovedì 17/08

Venerdì 18/08

Lunedì 21/08

Martedì 22/08

Mercoledì 23/08

Giovedì 24/08

Venerdì 25/08

TUTTI I GIORNI SOPRA INDICATI DALLE 16.30 alle 19.00