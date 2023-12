Pontedera tra bilancio e prospettive per il 2024

Il Pontedera ha tenuto oggi una conferenza stampa guidata dal presidente Simone Millozzi, in cui sono stati affrontati vari argomenti, dal bilancio dei primi sei mesi della nuova gestione societaria alle prospettive per l’anno in corso.



Il presidente Millozzi ha aperto la conferenza esprimendo i suoi auguri di buon anno a tutti gli appassionati granata e ha condiviso importanti aggiornamenti riguardo al futuro della squadra. In particolare, ha annunciato che sono in corso i dettagli per il rinnovo dei contratti del direttore sportivo Moreno Zocchi e del tecnico Massimiliano Canzi. Entrambi hanno svolto ruoli cruciali, contribuendo in modo significativo al successo del club.

Sotto il profilo economico, Millozzi ha evidenziato il successo nel ribaltare la tendenza negativa degli ultimi tre esercizi finanziari, attribuendo il merito a uno staff di prim’ordine. Ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento e ha proiettato il club verso un futuro più sostenibile.

Rossano Signorini, socio di maggioranza e AD, ha approfondito l’argomento sottolineando la svolta importante dell’anno appena trascorso. Ha dichiarato di aver centrato gli obiettivi di raggiungere un equilibrio finanziario mantenendo un risultato sportivo adeguato alle aspettative del club. Ha manifestato l’obiettivo di consolidare il supporto dei tifosi e di coinvolgere imprenditori che hanno dato tanto alla società nel passato.

Marco Maiello, altro socio del club, ha condiviso il suo punto di vista, evidenziando aspetti positivi e ribadendo l’impegno a migliorarsi costantemente.

Infine, Andrea Bargagna, direttore organizzativo, ha delineato i progetti futuri del Pontedera, puntando sull’importanza di trasmettere un forte senso di appartenenza alla comunità che circonda la società. Ha espresso la speranza di ottenere la salvezza nel 2024 e di realizzare ulteriori sogni per il club.

Il Pontedera sembra affrontare il nuovo anno con ottimismo e determinazione, puntando a consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico locale e nazionale.