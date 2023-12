Pistoiese: la precisazione in merito alla gestione dello stadio “Melani”

In merito alle notizie uscite sulla stampa locale relative allo stadio “Marcello Melani”, l’US Pistoiese 1921 precisa che, a prescindere da quella che è stata la decisione dell’amministrazione comunale, la società non sarebbe stata interessata a continuare nel suo ruolo di gestore, alla luce delle condizioni in cui verte attualmente l’impianto e dell’esosità delle obbligazioni della concessione.

Obiettivo del club è sempre stato quello di una corretta convenzione pluriennale e non annuale, o la cessione definitiva dello stadio stesso, a testimonianza delle intenzioni dell’US Pistoiese 1921 di progettare non nel breve, ma nel lungo termine.