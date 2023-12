Pistoiese, cosa sta cambiando nella società nella nota ufficiale

La Unione Sportiva Pistoiese 1921 SSD ARL comunica che è in corso un profondo restyling societario al fine di poter garantire – nei tempi tecnici previsti – una stabilità progettuale a medio-lungo termine. In tal senso è già in corso una seria trattativa con imprenditori disposti a rilevare la maggioranza delle quote azionarie. Dettagli, saranno successivamente illustrati alla città e le Istituzioni.

I giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori della US Pistoiese 1921 non sono responsabili dell’attuale situazione di disagio creata dalle oggettive difficoltà dall’attuale proprietà che non è riuscita e non riesce attualmente a mantenere gli impegni presi. Pertanto, vanno ringraziati per la fiducia e la pazienza dimostrate fino ad ora.

I mancati allenamenti della squadra sono la naturale conseguenza dei mancati rimborsi. La squadra ha sempre cercato di mantenere quell’unità che l’ha portata a dare sempre il massimo impegno, onorando la maglia. Si spera che i tifosi continuino a stare vicino alla squadra e a confermare quell’attaccamento alla maglia che hanno sempre dimostrato e che va oltre ogni proprietà.