Padova, Rimini, Lucchese e Catania: ecco le semifinaliste di Coppa!

Come abbiamo visto dalla due giorni di Coppa Italia di Serie C saranno Padova, Rimini, Lucchese e Catania a giocarsi la possibilità di vincere la Coppa Italia di Serie C NOW 2024.

Il Padova raggiunge la semifinale vincendo al “Mannucci” di Pontedera grazie ad un tiro ravvicinato di Kirwan ad inizio gara. Successo esterno, ma ai calci di rigore, anche per i biancorossi romagnoli del Rimini che vincono al “Menti” di Vicenza dopo che lo 0-0 era rimasto valido fino a tutti i supplementari. Decisivi l’errore di Ronaldo ed il gol finale di Stanga.

Il terzo successo fuori casa è stato quello della Lucchese che, grazie ad un gol di Yeboah abile a ribattere in rete dopo una respinta del portiere di casa, vince ad Avellino 1-0 dopo i supplementari. Mantiene invece il fattore campo il Catania, che batte 2-0 il Pescara con un colpo di testa di Castellini ed il raddoppio al novantesimo di Zammarini.

Gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia avverranno martedì 19 dicembre in diretta tv su Sky Sport 24 durante la trasmissione “Area C”. A sorteggiare le partite ci sarà Felice Evacuo, detentore del record di reti segnate in Serie C (175).

I risultati dei Quarti di Finale

Pontedera-Padova 0-1 (8′ Kirwan)

Lanerossi Vicenza-Rimini 0-0 (4-5 dcr)

Avellino-Lucchese 0-1 (6′ pts Yeboah)

Catania-Pescara 2-0 (22’st Castellini, 45′ st Zammarini)