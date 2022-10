Confesercenti Toscana Nord in sinergia con il Corpo Guardie di Città organizza i corsi per la figura professionale di steward da impiegare allo stadio o in eventi, concerti, manifestazioni e feste patronali

Corpo Guardie di Città, Istituto di Vigilanza che svolge servizi di stewarding nelle province di Pisa e di Lucca, ha confezionato con Confesercenti Toscana Nord la possibilità di formare e ingaggiare nuovi steward, fornendo un’occasione di lavoro a chiunque voglia partecipare al corso online che inizierà martedì 18 ottobre alle 18:30. Cescot Toscana Nord, struttura formativa qualificata organizzatrice del corso (on line e in orario serale) per il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di operatore steward (negli stadi, nei palazzetti dello sport e in occasioni di eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni) , rende noto che ci sono ancora 15 posti disponibili e il termine dell’iscrizione al corso è fissato per venerdì prossimo 14 ottobre alle ore 12:30.

Il corso on line può essere seguito da remoto tramite pc, tablet e smartphone dalle 18:30 alle 20:30 da martedì 18 ottobre ed è rivolto a soggetti maggiorenni ambosessi di età non superiore a 60 anni, in possesso di :

diploma di scuola media inferiore

spiccata attitudine al lavoro di gruppo

predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico

conoscenza della lingua italiana e possibilmente di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.

Ragazze, ragazzi e adulti di tutte le età, se volete cominciare a muovere i primi passi nel settore della sicurezza questa è l’occasione che fa per voi, una grande opportunità lavorativa : il corso steward , grazie al quale potete iniziare a lavorare negli stadi per garantire la sicurezza e l’efficienza di un evento sportivo.

REQUISITI

Allegato A – DL 13/08/2019

Età compresa tra i 18 e i 60 anni

Certificato anamnestico e valutazione psicoattitudinale

Assenza di precedenti penali o carichi pendenti

Diploma scuola media inferiore

STRANIERI UE

Conoscenza lingua italiana

STRANIERI NON UE

Regolare permesso di soggiorno

Conoscenza lingua italiana

Casellario giudiziario rilasciato dal Consolato del Paese di origine, tradotto in italiano e legalizzato (art 49 DPR 200/67)

Chi completa il ciclo formativo inizia immediatamente a prestare servizio come Steward negli eventi gestiti dal Corpo Guardie di Città, con possibilità entro poche settimane di lavorare presso qualunque Stadio di Italia. Un’opportunità interessante per chi vuole entrare a far parte di un gruppo di lavoro ben avviato che potrà fornire altre mansioni lavorative con contratti part-time, full-time, tempo determinato e tempo indeterminato.

Per iscrizioni e informazioni, chiamare 050/888094 – 348/4007384 – 334/7897370 – 335/5763869 o scrivere a cescot@confesercentitoscananord.it ; segreteriacorsi@cescottoscananord.it ; info@corpoguardiedicitta.it o prendere visione della pagina https://www.cescottoscananord.it/prodotto/corso-steward

