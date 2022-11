I Granata vincono contro la Reggiana. Nel prossimo turno di Coppa Italia sfideranno la Viterbese.

Il primo gol di Marco Somma con la maglia Granata regala la vittoria al Pontedera contro la Reggiana.

“È stato speciale, soprattutto segnarlo in uno stadio come questo. Sono felice perché ci ha permesso di passare il turno. A chi lo dedico? A mio cugino e ai miei nonni che sono lassù. Tutti i miei gol sono per loro e per la mia famiglia”.