Paolo Pastacaldi: “Ci piace vivere la nostra città e portare i nostri colori tra la gente”

Vogliamo vivere la nostra città. Vogliamo che i nostri ragazzi, a partire dal settore giovanile, la conoscano e ne apprezzino ogni angolo, ogni attività e ogni persona.

Per questo, scrive la società, “oggi vogliamo ringraziare di cuore la signora Cristiana e le sue ragazze della Pasticceria-Gelateria Creamylla, per la colazione offerta alle squadre nazionali del Città di Pontedera in partenza per la trasferta di Gubbio.”

“Portare i nostri colori tra la nostra gente è fondamentale – ha spiegato Paolo Pastacaldi. – Fare colazione con i tifosi, parlare con loro ed essere presenti sul territorio è importantissimo per farli avvicinare, infondere entusiasmo e far scattare sempre di più quella scintilla che unisce la nostra realtà con la città di Pontedera. Granata è il nostro colore…Granata è il nostro amore”.

L’articolo proviene da U.S. Città di Pontedera.