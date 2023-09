Pontedera, presentazione in Comune di sponsor e non solo

Ieri mattina, 25 settembre 2023, sono stati presentati in Comune a Pontedera gli sponsor presenti sulla maglia ed il pantaloncino della muta ufficiale 2023/2024 dell’ US Città di Pontedera

“Siamo felici del connubio creato in questi anni tra l’US Città di Pontedera ed i suoi partner. Ne è la prova che oggi ho il piacere di annunciare la conferma di ben cinque dei sette sponsor di maglia e pantaloncino della passata stagione, che ringrazio per la fiducia: Sofisport, Cridav, Radiologia Diagnostica Valdera, Pisa Utensili e Biemme Service. Ringrazio, inoltre, chi ha fortificato il legame con la società granata come Giadil e do il benvenuto ad Aria, un’azienda del territorio che ha creduto nel nostro progetto sportivo e sociale”.

“Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare RGM ed Erreà. Siamo uno dei club a livello nazionale su cui Erreà punta di più per il coraggio di certe scelte e, anche per la stagione corrente, nello studio delle maglie non è mancata l’attenzione alla storia di Pontedera. Ringrazio, infine, l’amministrazione per essere sempre presente e attenta alle esigenze dei nostri partner”.