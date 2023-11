Pontedera-Juve Next Gen, biglietti a 1 euro per le donne

L’US Città di Pontedera comunica che, in occasione della prossima gara tra Pontedera e Juventus Next Gen in programma domenica 5 novembre alle ore 16.15, i biglietti per tutte le donne, in ogni settore dello stadio Mannucci, verranno venduti alla cifra simbolica di 1€.



Nei prossimi giorni, spiega la società, saranno rese note le modalità di acquisto dei tagliandi.

