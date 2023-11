Ufficiale, Caponi torna alla Pistoiese

L’US Pistoiese 1921 è lieta di annunciare il ritorno di Andrea Caponi. Svincolatosi recentemente dopo la breve parentesi all’U.S. Livorno 1915, con il quale ha collezionato otto presenze fra campionato e Coppa Italia di Serie D, il classe ’88 vestirà la maglia arancione fino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Un graditissimo rientro in squadra quello dell’esperto centrocampista (oltre 200 partite disputate in Serie C), che nella passata annata ha indossato la fascia di capitano della Pistoiese. Il centrocampista in Orange ha racimolato lo scorso anno 40 presenze tra campionato e Coppa, con due gol e otto assist. In carriera, il centrocampista ha difeso soprattutto i colori della squadra della sua città, il Pontedera, totalizzando 265 presenze, con 18 reti e 42 assist. Nel suo curriculum ci sono anche le esperienze al Pisa, al Valenzana e al Tuttocuoio.

Caponi verrà presentato ufficialmente nella giornata di giovedì 2 novembre alle 11 presso il “Pistoia Nursery Campus”.