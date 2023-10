Poker Pineto, trasferta amara per i granata

Il risultato è bugiardo, ma ha vinto chi ha meritato di più. La gara si risolve subito quando La squadra biancazzurra ha fatto valere la sua superiorità nei primi dieci minuti del match, riuscendo a segnare due gol che si sono rivelati decisivi per l’esito della partita.

Il primo gol della partita è stato siglato da Marafini appena al 2′; poi, al 10′, è stata la volta di Volpicelli, che ha messo a segno il suo secondo gol in campionato.

Tuttavia, il Pontedera ha dimostrato di non arrendersi e ha reagito con forza, giocando una mezz’ora intensa prima dell’intervallo e riuscendo a segnare con un colpo di testa di Ignacchiti. Nella ripresa, la squadra di Amaolo ha chiuso gli spazi e ha messo a tacere il miglior giocatore degli ospiti, il 21enne Ianesi in prestito dall’Udinese, impedendo loro di rimontare. Anzi, nel finale della partita grazie ai neoentrati Chakir e Njambe arriva il poker finale.