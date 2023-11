Pontedera, ecco perché è arrivata un’ammenda da 1000 euro

Oggi è stata diffusa una nota della società granata

L’Us Città di Pontedera tuttavia precisa come la suddetta documentazione sia stata comunque depositata, nel termine aggiuntivo di 15 giorni , disciplinato dall’art. 20 bis VIII comma delle N.O.I.F., concesso dalla commissione competente in merito.

Per tale motivo l’Us Città di Pontedera si rammarica delle sanzioni emesse, stante il fatto di aver rispettato la scadenza della proroga concessa ed auspica che in ogni caso – considerando peraltro che si tratta di una documentazione, quella bancaria, non semplice da reperire – vi possa essere in futuro un “allineamento” della normativa vigente, tale da rendere efficace, e dunque non sanzionabile, l’aver rispettato il termine integrativo sopra indicato.