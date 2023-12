Coppa Italia. Il Pontedera si ferma ai quarti, il Padova continua la sua striscia

Gara secca ed eliminazione. Peccato per il Pontedera che subisce una sconfitta di misura in casa contro il Padova (0-1) nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, eliminando così la squadra di Canzi dalla competizione. Il Padova, invece, si qualifica per le semifinali, ripetendo l’exploit raggiunto due stagioni fa.

La sconfitta dei granata è stata determinata da un gol iniziale di Kirwan, che ha concluso con successo un’azione orchestrata da Dezi sulla sinistra. Nonostante una prestazione volenterosa e una ripresa caratterizzata da un costante possesso di palla, il Pontedera non è riuscito a ribaltare il risultato. In caso di parità, si sarebbe proceduto con tempi supplementari ed eventuali rigori.

La rete di Kirwan, avvenuta dopo soli otto minuti dall’inizio dell’incontro, ha garantito al Padova la vittoria e l’accesso alla fase successiva della Coppa Italia. La difesa degli uomini di Torrente è stata fondamentale nel resistere agli attacchi degli avversari toscani.

Il Padova, ancora imbattuto in questa stagione, estende la sua striscia positiva a ventuno risultati utili consecutivi, confermando la solidità e la competitività della squadra. Per il Pontedera, l’avventura in Coppa Italia si conclude qui, e ora la squadra dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, con la prossima trasferta ad Olbia in programma per domenica 17 dicembre.