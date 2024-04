“I ragazzi del 94”, l’evento organizzato dal Pontedera

Pontedera si prepara a vivere una giornata indimenticabile per tutti i cuori granata. Domenica 7 aprile, alle ore 14, lo stadio Ettore Mannucci sarà il palcoscenico di un evento speciale dedicato a omaggiare una delle squadre che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano.

L’occasione? Il trentennale dalla memorabile vittoria granata sulla Nazionale di Arrigo Sacchi, datata 6 aprile 1994. Sarà un’opportunità unica per rivivere le emozioni di quell’impresa che ha segnato un capitolo indelebile nella storia del calcio locale e nazionale.

Dall’allora presidente Luciano Barachini al coach Francesco D’Arrigo, passando per i vari “ragazzi del ’94”, saranno numerosi i protagonisti di quel glorioso periodo che ripercorreranno le gesta di quella stagione indimenticabile attraverso le proprie parole. Sarà un’occasione unica per rivivere quei momenti epici e per condividere la passione granata con chi ha fatto la storia del club.

Ma le celebrazioni non si esauriscono qui. A partire da ieri sera disponibile online sul sito web uspontedera.it una speciale gallery dedicata alle opere dell’artista e scienziato pontederese Matteo Volpi, noto non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sua fede incrollabile nel colore granata. Le sue opere faranno da sfondo a questa e ad altre iniziative legate alla gloriosa storia del club.

Curiosi di scoprire di cosa si tratta? L’appuntamento è per domani.

Per coloro che desiderano essere parte di questa giornata speciale e assistere al match Pontedera-Ancona, i biglietti sono disponibili sul circuito ETES, presso l’Edicola Palucci in Piazza Unità d’Italia, 26, e in sede presso lo Stadio Mannucci. Un’opportunità imperdibile per celebrare insieme una parte importante della storia calcistica del territorio.