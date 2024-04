Amaranto Channel con uno speciale sul derby contro la Lucchese

Il canale 97 del digitale terrestre sta diventando il punto di riferimento per tutti i tifosi amaranto, offrendo un’ampia gamma di contenuti dedicati alla squadra e agli eventi correlati.

Domani, domenica 7 aprile, alle ore 17:00, andrà in onda un’intervista pre-partita all’allenatore amaranto Paolo Indiani, che fornirà interessanti anticipazioni e analisi in vista dell’importante sfida in programma contro la Lucchese.

Ma gli eventi non finiscono qui: alle ore 21:00 gli appassionati avranno l’opportunità di rivivere la (sfortunata) partita Arezzo-Juventus NG, grazie alla differita commentata in studio da Riccardo Buffetti e Luca Castiglia. Un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti dell’incontro e per approfondire le dinamiche di gioco con il contributo di esperti del settore.

Questo nuovo canale rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’Arezzo Calcio nel coinvolgere e soddisfare i propri tifosi. Grazie alla trasmissione diretta delle partite e alla copertura giornalistica completa, i sostenitori amaranto potranno sentirsi più vicini che mai alla propria squadra e vivere le emozioni del calcio in modo ancora più coinvolgente.

Per non perdere neanche un minuto di azione e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dell’Arezzo Calcio, basterà sintonizzarsi sul canale 97 del digitale terrestre.