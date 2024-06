Alessandro Agostini: “Premesse per qualcosa di importante a Pontedera”

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 5 giugno, presso la sala stampa dello stadio Ettore Mannucci, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’US Città di Pontedera.

Alessandro Agostini, classe ’79, ex calciatore professionista (oltre 300 presenze in Serie A), approda sulla panchina granata dopo il positivo biennio al Genoa Primavera. Al tavolo della conferenza, assieme al nuovo mister, presenti il nuovo allenatore in seconda Vincenzo Sgambato (già vice di Agostini nelle ultime due stagioni), il presidente Simone Millozzi, il direttore sportivo Moreno Zocchi e il direttore generale Piero Ducci.

“A nome del club e della città do il benvenuto a mister Agostini – ha esordito il presidente Millozzi – oggi per noi è un nuovo inizio, dal punto di vista della guida tecnica, ma è un percorso che ha visto consolidare alcuni punti fermi in società, come il Ds Zocchi, un valore aggiunto, e il Dg Piero Ducci, con il quale abbiamo raggiunto un accordo per proseguire insieme”.

“Ringrazio il presidente e la società che ha seguito quella che è stata una mia scelta – prosegue il ds Zocchi – decisa in tempi rapidi dopo aver preso tutte le informazioni del caso. Il nostro volere è lavorare con i giovani centrando i risultati e sono convinto che la scelta è quella giusta. Lavoreremo quotidianamente per migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni. Sono convinto che scelta migliore non ci fosse”.

Parola, poi, a mister Agostini : “Ringrazio Zocchi e il club per la grande opportunità, che ho colto con molto entusiasmo, questa piazza ha fatto cose importanti negli ultimi due anni. La strada è solo una, quella del lavoro, dell’intensità, delle idee e questo pagherà se fatto in modo costante: ci sono le componenti per fare qualcosa di importante. Credo di essere fortunato, sono certo che tanti allenatori vorrebbero essere al mio posto. Di mio vorrei mettere a disposizione dei ragazzi quello che ho imparato da calciatore. Un plauso poi voglio farlo a Canzi, l’ho conosciuto a Cagliari e sta davvero facendo un ottimo percorso”.

In chiusura il commento del dg Ducci: “Ci attende un’impresa molto ardua, ripetersi e superarsi non è mai facile, ma noi ci rimbocchiamo le maniche perché abbiamo molta più solidità”.

L’articolo proviene da U.S. Città di Pontedera.