0-0 al Menti, Vicenza e Carrarese si giocano la B allo stadio dei Marmi

Un pari che rimanda tutto al ritorno dove, bene o male, uscirà la squadra che andrà in B.

Atmosfera da sold-out in Veneto, òa partita inizia con la coreografia da parte della curva Sud del Vicenza, mentre nei Distinti campeggia lo striscione “Vincere”.

Fin dai primi secondi, la Carrarese fa vedere che non è in finale per caso, anzi, e si rende pericolosa con Finotto, il cui tiro debole non crea problemi per Confente. Al 3′ tegola per il Vicenza: Ronaldo si infortuna e al ginocchio ed esce in lacrime, sostituito da Rossi, con Laezza che prende la fascia da capitano. Nei primi 11 minuti, la Carrarese mantiene alta la pressione, con Zuelli che impegna Confente costringendolo a deviare in angolo. Il Vicenza fatica a uscire dalla propria metà campo.

Al 16′, Costa prova una conclusione dalla lunga distanza, ma il tiro non centra lo specchio della porta. La partita continua con grande aggressività da parte della Carrarese, che costringe il Vicenza a una gara di sofferenza. Al 30′, il punteggio resta sullo 0-0, ma i toscani hanno già battuto sei calci d’angolo contro uno solo del Vicenza. Al 37′, il Vicenza finalmente guadagna il suo primo calcio d’angolo. Il primo tempo si conclude senza reti, con la Carrarese che ha mostrato un ritmo superiore e una maggiore incisività rispetto ai padroni di casa.

La ripresa inizia con due cambi per il Vicenza: fuori Delle Monache e Fantoni, dentro Proia e Sandon. Tuttavia, il Vicenza continua a faticare nel creare gioco. Al 6′, Proia viene ammonito, il che lo esclude dalla partita di ritorno. Poco dopo, si teme la rottura del legamento crociato per Ronaldo, peggiorando ulteriormente la situazione per i biancorossi. Al 9′, Costa subisce l’ennesimo intervento non sanzionato dall’arbitro Ruben Arena, la cui direzione di gara lascia a desiderare.

Al 17′, nella Carrarese esce Della Latta ed entra Palmieri. La partita prosegue senza grandi occasioni fino al 23′, quando la Carrarese effettua un altro cambio: Grassini entra al posto di Belloni. La partita è seguita da oltre 11.000 spettatori, con 1.200 tifosi ospiti presenti. Al 28′, Della Morte del Vicenza si libera per un tiro, ma la sua conclusione finisce abbondantemente sul fondo.

Il Vicenza crea l’occasione più pericolosa della partita al 40′, a meno cinque dalla fine. Della Morte e Talarico orchestrano un’azione prolungata, culminata con un sinistro di Costa che sfiora il palo. Al 42′, la Carrarese risponde con una doppia sostituzione: fuori Zuelli e Panico, dentro Cerretelli e Capello. Il Vicenza cerca di cambiare le sorti della partita inserendo Lattanzio per Greco al 45′. L’arbitro concede quattro minuti di recupero, ma non succede nulla di rilevante.

La partita si chiude con un tentativo disperato del Vicenza al 48′, quando Della Morte crossa in area e Sandon prova il colpo di testa, che però finisce alto sopra la traversa. Finisce così un match combattuto ma privo di reti, con entrambe le squadre che dovranno ripensare alle strategie in vista del ritorno.