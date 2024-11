Pareggio tra Pontedera e Milan Futuro, vittoria mancata per i granata

Pontedera e Milan Futuro si dividono la posta: al Mannucci finisce 1-1, Jiménez risponde a Italeng

Il Pontedera conquista un punto contro il Milan Futuro ma grazie a un match in cui i granata dimostrano carattere e concentrazione fino alla fine si poteva sperare anche nella posta piena. La sfida termina 1-1: Italeng porta avanti il Pontedera nel primo tempo, ma Jiménez risponde poco dopo per i rossoneri, in un incontro intenso e bilanciato al Mannucci.

L’avvio è positivo per il Pontedera, che sfrutta al meglio una disattenzione avversaria per trovare il vantaggio con Italeng, che firma un gol di pregevole fattura e porta in alto i colori granata. Il Milan Futuro però non si lascia abbattere e trova l’immediata reazione con Jiménez, autore di un gran colpo che riporta il match in parità.

La ripresa vede i padroni di casa continuare a pressare, puntando a conquistare tre punti fondamentali per risalire in classifica. Il Milan Futuro, tuttavia, riesce a mantenere il pareggio grazie alle parate decisive di Raveyre, il cui intervento su un rigore respinge le speranze del Pontedera per una vittoria in extremis.

Nonostante il mancato successo, il punto permette al Pontedera di mantenere stabilità e dimostrare che il Mannucci è un campo difficile per gli avversari.