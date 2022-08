Programma allenamenti 29 agosto – 4 settembre

Il San Donato Tavarnelle prosegue con il suo conto alla rovescia in vista dell’esordio in campionato. La squadra di mister Magrini giocherà allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi contro il Rimini F.C. domenica 4 settembre alle ore 14.30.

Molto presto sarà aperta la vendita dei biglietti per i locali e gli ospiti. I tagliandi saranno acquistabili sul portale di Ciaotickets, in sede allo stadio ‘Pianigiani’ e in tutti i punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Prosegue a gonfie vele la campagna ABBONAMENTI del San Donato Tavarnelle, non perdere tempo e segui i colori del tuo paese

Domenica 28 agosto e lunedì 29 i giallo blu usufruiranno di 2 giorni di riposo, dopo la vittoria in amichevole ieri per 3-0 contro la Rondinella Marzocco.

Martedì 30 allenamento pomeridiano alle 14.30, mentre mercoledì 31 doppia seduta, una alle 9-30 e l’altra alle 14.30

Giovedì 1 settembre seduta pomeridiana alle 14.30, mentre venerdì 2 e sabato 3 allenamento alle 10.