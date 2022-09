Ko con la Carrarese, Magrini: “Pagata l’inesperienza” – VIDEO

Al termine del ko contro la Carrarese per 2-1, mister Lamberto Magrini è intervenuto in sala stampa

“La squadra sotto certi aspetti mi è piaciuta. Avevo avvertito qualche difficoltà in settimana per preparare la partita. Con una squadra così giovane serve tempo. Lo dimostrano le reti subite. E’ stata una partita stupenda, con tante occasioni e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il rammarico è quello di aver sprecato tante energie e non aver raccolto nulla. Adesso non c’è tempo per pensare ma dobbiamo compattarci per recuperare. Velocemente. Domenica si torna in campo. Qualcosa senza esperienza puoi pagare, di fronte avevamo giocatori già affermati. Vedo il bicchiere mezzo pieno, nel risultato negativo abbiamo costruito occasioni per segnare tramite azioni. Questo ci deve rendere orgogliosi.

IL TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Cardelli; Ciurli, (66’ Alessio 6), Gorelli (55’ Brenna ), Siniega , Carcani ; Sepe (66’ Rossi ), Regoli 6 (79’ Calamai ), Nunziatini; Russo ; Galligani , Ubaldi (66’ Noccioli ). Allenatore Magrini

CARRARESE (3-5-2) Satalino ; D’Ambrosio , Pelagatti (67’ Frey), Imperiale ; Grassini , Schiavi (74’ Cerretelli ), Mercati, Della Latta , Coccia; Giannetti (46’ Capello ), D’Auria (85’Energe). Allenatore Dal Canto

ARBITRO Sacchi di Macerata

MARCATORI 13’ Galligani (SDT) 18’ Schiavi (C), 62’ D’Ambrosio (C)

NOTE Ammoniti Nunziatini (SDT), Pelagatti (C), Siniega (SDT), Satalino (C) Galligani (SDT), D’ambrosio (C), Mercati (C). Angoli 4-6.