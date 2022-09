Pregara SDT – Recanatese, Carcani: “Torniamo a far punti”

Due presenze da titolare in Lega Pro. Per il classe 2002 Pietro Carcani l’inizio in campionato in questa nuova avventura è sicuramente da incorniciare.

“Siamo di fronte a ritmi molto più alti, dove il fisico e la qualità si sono decisamente alzati. Siamo alla fine del nostro tour de force, dove abbiamo disputato 3 partite in una settimana. I carichi di lavoro si fanno sentire ma i punti che abbiamo conquistato sono il frutto del lavoro settimanale e con il gioco espresso non abbiamo certamente sfigurato. Adesso abbiamo un obiettivo, tornare a fare punti davanti al nostro pubblico”