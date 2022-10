San Donato Tavarnelle – Lucchese, il tabellino

Sconfitta per il San Donato Tavarnelle in occasione della sesta giornata di campionato fra le mura amiche contro la Lucchese. Le reti sono state messe a segno dagli ospiti nel primo tempo. La reazione giallo blu si è registrata nella ripresa ma questo non è bastato per riequilibrare le sorti del match.

La Lucchese si è portata in vantaggio al 10′ del primo tempo con Semprini che, in posizione dubbia, con un tocco morbido supera Cardelli. La seconda rete arriva al 38′ con Bianchimano su calcio di rigore. Il San Donato Tavarnelle trova il primo tiro della sua partita al 45′ del primo tempo con Nunziatini che era stato abile a farsi trovare pronto in area di rigore. Nella ripresa al 53′ si vede Calamai con una conclusione potente ma fuori dallo specchio della porta. Al 58′ traversa di Marzierli che di testa colpisce la traversa, sulla respinta Nunziatini calcia ma spara alto. Al 59′ è Siniega che con un traversone inganna Tiritiello con una deviazione di Cucchietti. Al 69′ è Noccioli a calciare violentemente dalla distanza. Al 94′ è Montini a scaldare le mani a Cucchietti. Finisce così, con la sconfitta del San Donato Tavarnelle

TABELLINO

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Alessio (46′ Calamai), Nunziatini, Gorelli, Marzierli (75′ Lozza), Regoli, Siniega, Rossi (61′ Sepe), Brenna (46′ Carcani), Montini, Ubaldi (54′ Noccioli). A disposizione: Campinotti, Onori, Ciurli, Calamai, Mascia, Carcani, Borghi, Sepe, Noccioli, Contipelli, Gjana, Viviani, Lozza. Allenatore: Lamberto Magrini

Lucchese

Mucchietti, Tiritiello, Tumbarello, Semprini (74′ Ravasio), Bianchimano (61′ Alagna), Quirini, Bruzzanti, Visconti, Benassai, Mastalli (74’Rizzo Pinna), Di Quinzio (18′ D’Alena). A disposizione: Galletti, Alagna, Maddalomni, Ferro, Bachini, Rizzo Pinna, Romero, Franco, D’Ancona, Catania, D’Alena, Merletti, Ravasio. Allenatore: Ivan Maraia

Marcatori: 10′ Semprini, 38′ Bianchimano rig.

Ammoniti: 45′ Alessio, 60′ Nunziatini, 64′ Noccioli, 83′ Ravasio, 90′ Bruzzaniti

Risultato finale: 2-0

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli. Primo assistente: Elia Tini Brunozzi di Foligno. Secondo assistente: Nicola Meo di Nichelino. Quarto ufficiale: Matteo Centi di Terni