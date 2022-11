Comunicato ufficiale San Donato Tavarnelle

Domenica 20 novembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada. La Lega Pro, sempre in prima linea nel dare sostegno a temi così delicati e importanti, partecipa con i suoi club. Per quello che riguarda i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, quest’anno la Serie C la celebra in collaborazione con il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori.

Tante le iniziative: le società daranno visibilità negli stadi ad uno spot video di comunicazione istituzionale del MOIGE, verranno fatte comunicazioni specifiche ai ragazzi e alle loro famiglie dai Responsabili dei settori giovanili. Inoltre in campo, prima delle partite, ci saranno 3 bambini della Scuola Calcio con una maglietta personalizzata dalla Lega Pro che, posizionati e schierati a centrocampo, accoglieranno i calciatori di entrambe le squadre e gli arbitri al momento del loro ingresso.

Allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi in occasione della partita fra il San Donato Tavarnelle e la Virtus Entella saranno ricordate queste 2 giornate con le iniziative promosse dalla Lega Pro e tutti i soggetti in campo.

Per quello che riguarda la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada la Lega Pro la ricorderà insieme all’Associazione Sicuro e Felice, dando continuità a quanto fatto negli anni passati. Verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della strada prima del calcio di inizio.

Inoltre il San Donato Tavarnelle scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare l’ex dirigente Paolo Cellesi, ora scomparso, che aveva ricoperto in passato anche il ruolo di presidente