Fiorenzuola – San Donato Tavarnelle: un BUS per seguire i giallo blu

Il San Donato Tavarnelle, in previsione della 19esima giornata di campionato, prevista per sabato 17 dicembre alle ore 14,30 con il Fiorenzuola allo stadio ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola d’Arda, organizza un pullman per i propri sostenitori.

Sarà possibile prenotare il pullman al costo di 15 euro a persona. E’ possibile prenotarsi fino a mercoledì 14 dicembre in sede allo stadio ‘Pianigiani’ oppure telefonando allo 0558050651. La conferma del pullman sarà data poi fra mercoledì e giovedì al raggiungimento di un numero di prenotazioni congrue.

Sarà possibile anticipare la somma in segreteria oppure saldare al momento della partenza dallo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa